Иран намерен оставить своих военных в Сирии до полного уничтожения террористов

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Иранские военные советники останутся в Сирии до полного уничтожения террористов на ее территории.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности и обороны (ВСНБО) Исламской Республики Али Шамхани.

"Иранские военные советники находятся в Сирии по просьбе ее законного правительства и продолжат свою миссию до полной ликвидации террористических группировок на ее территории", - заявил А.Шамхани.

Отметим, что ранее Израиль неоднократно выражал обеспокоенность присутствием иранских военных в Сирии. Позицию Израиля поддержали США.