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    Иран начал демонтаж центрифуг на урановом предприятии в Натанзе

    Об этом отмечается в докладе МАГАТЭ

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Иран начал демонтировать центрифуги на урановых предприятиях в Натанзе и Форду, сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое в свою очередь ссылается на конфиденциальный доклад МАГАТЭ.

    Ранее сообщалось, что Иран остановил демонтаж центрифуг на этих предприятиях.

    "Иран начал демонтировать центрифуги и соответствующую инфраструктуру на предприятиях по обогащению урана в Натанзе и Форду", - говорится в сообщении агентства.

    Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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