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    Иран мог тайно помочь КНДР в создании ядерного оружия

    С такими предположениями выступила в воскресенье британская газета Сандей Телеграф

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Тегеран мог помочь Пхеньяну в создании ядерного оружия.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, с такими предположениями выступила в воскресенье британская газета «Сандей Телеграф».

    Британские власти заявили изданию, что быстрая реализация плана Северной Кореи по созданию ядерного оружия могла произойти при тайном содействии Ирана.

    Расследование о том, какая из нынешних или бывших ядерных держав предоставила КНДР такие технологии, проводит МИД Великобритании, говорится в публикации. Список стран, способных оказать подобные «услуги», возглавляет Исламская республика Иран (ИРИ).

    Власти КНДР 3 сентября объявили об успешном испытании водородного заряда. 

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