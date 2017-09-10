Иран мог тайно помочь КНДР в создании ядерного оружия

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Тегеран мог помочь Пхеньяну в создании ядерного оружия.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, с такими предположениями выступила в воскресенье британская газета «Сандей Телеграф».

Британские власти заявили изданию, что быстрая реализация плана Северной Кореи по созданию ядерного оружия могла произойти при тайном содействии Ирана.

Расследование о том, какая из нынешних или бывших ядерных держав предоставила КНДР такие технологии, проводит МИД Великобритании, говорится в публикации. Список стран, способных оказать подобные «услуги», возглавляет Исламская республика Иран (ИРИ).

Власти КНДР 3 сентября объявили об успешном испытании водородного заряда.