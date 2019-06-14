Иран категорически отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры

Постпредство Ирана при ООН категорически отвергает и осуждает обвинения США в причастности к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление постпредства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Иран категорически отвергает необоснованные обвинения США в связи с инцидентами с нефтяными танкерами, произошедшими 13 июня, и осуждает их самым решительным образом", - цитирует агентство текст заявления.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе, причины происшествия устанавливаются. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.