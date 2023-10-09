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Иран и Судан договорились о возобновлении дипломатических отношений

Иран и Судан договорились о возобновлении дипломатических отношений Иран и Судан решили возобновить дипломатические отношения по итогам контактов между высшими должностными лицами.
Другие страны
9 октября 2023 г. 20:11
Иран и Судан договорились о возобновлении дипломатических отношений

Иран и Судан решили возобновить дипломатические отношения по итогам контактов между высшими должностными лицами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

"Исламская Республика Иран и Республика Судан решили возобновить дипломатические отношения в целях удовлетворения интересов двух стран. Правительства согласились развивать между собой дружественные отношения, основанные на взаимном уважении суверенитета, равенства, общих интересов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале дипведомства.

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