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    Иран и США не готовы к продлению переговоров по ИЯП

    Результат переговоров должен быть таковым, чтобы исключалась возможность создания Ираном атомного оружия

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Ни Иран, ни США, ни третьи стороны не готовы к продлению переговоров по иранской ядерной программе (ИЯП) сверх установленных рамок". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду в Берлине глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Иран и "шестерка" условились продолжать диалог для достижения окончательного решения по ядерному досье ИРИ до конца июня. Изначально переговоры должны были завершиться в ноябре прошлого года.

    "Должно быть ясно, что никакого пролонгирования сценария переговоров (по Ирану) не будет. Ни Иран, ни американцы, ни третьи стороны не готовы к этому. Так теперь согласовано", - заявил Штайнмайер.

    Как заверил глава МИД ФРГ, никто не будет заключать плохую сделку с Тегераном. Результат переговоров должен быть таковым, чтобы исключалась возможность создания Ираном атомного оружия, подчеркнул Штайнмайер.



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