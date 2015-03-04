Иран и США не готовы к продлению переговоров по ИЯП

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Ни Иран, ни США, ни третьи стороны не готовы к продлению переговоров по иранской ядерной программе (ИЯП) сверх установленных рамок". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду в Берлине глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Иран и "шестерка" условились продолжать диалог для достижения окончательного решения по ядерному досье ИРИ до конца июня. Изначально переговоры должны были завершиться в ноябре прошлого года.

"Должно быть ясно, что никакого пролонгирования сценария переговоров (по Ирану) не будет. Ни Иран, ни американцы, ни третьи стороны не готовы к этому. Так теперь согласовано", - заявил Штайнмайер.

Как заверил глава МИД ФРГ, никто не будет заключать плохую сделку с Тегераном. Результат переговоров должен быть таковым, чтобы исключалась возможность создания Ираном атомного оружия, подчеркнул Штайнмайер.





