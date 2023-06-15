Иран и США близки к договоренности об обмене заключенными

Иран и США близки к договоренности об обмене пленными, идет процесс доработки деталей документа.

Иран и США близки к договоренности об обмене заключенными, идет процесс доработки деталей документа.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство İRNA со ссылкой на интервью министра иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

"Могу сказать, что они близки к заключению соглашения об обмене пленными и, вероятно, остается только обсуждение технических вопросов",- сказал он.

Он также добавил, что чувствует серьезность намерений Вашингтона и Тегерана относительно достижения договоренностей Ирана с США по ядерной проблематике, потому что "переговорщики пытаются спасти ядерное соглашение 2015 года".

Отметив, что в настоящее время вокруг ядерной деятельности Ирана царит положительная атмосфера, министр иностранных дел Омана сказал: "Маскат считает, что лидеры Ирана серьезно настроены на достижение соглашения, и пока другая сторона (США) добросовестно отвечает им, они будут (Иран) также готовы это сделать".

Напомним, что одним из нескольких американцев, содержащихся в Иране, является Сиамак Намази, бизнесмен с двойным американо-иранским гражданством, который в 2016 году был приговорен к 10 годам тюремного заключения за шпионаж и сотрудничество с правительством США.