Иран и Сирия заключили соглашение о военном сотрудничестве

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Министерства обороны Ирана и Сирии подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, документ с иранской стороны подписал министр обороны Амир Хатами, а с сирийской - глава оборонного ведомства Али Абдалла Аюб.

"Это соглашение создает широкие возможности для развития двустороннего взаимодействия", - заявил по итогам переговоров Хатами.

Аюб отметил, что "в Сирии закончился военный этап и начинается период восстановления страны". "Подписание военно-технического соглашения свидетельствует о развитии сотрудничества между Тегераном и Дамаском", - добавил он.

Министр обороны Ирана прибыл 26 августа с двухдневным визитом в Сирию. Хатами провел переговоры с несколькими сирийскими министрами, а также с президентом страны Башаром Асадом.