Иран и Швеция при посредничестве Омана договорились об обмене задержанными

Исламская Республика Иран и Швеция при посредничестве Омана достигли соглашения об обмене задержанными гражданами.

Иран и Швеция при посредничестве Омана достигли соглашения об обмене задержанными гражданами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило оманское внешнеполитическое ведомство.

Процедура обмена состоится сегодня в Маскате. "Во исполнение указания султана [Омана] Хайсама бен Тарека откликнуться на просьбу правительств Ирана и Швеции и оказать помощь в урегулировании вопроса о гражданах, задержанных в двух странах, усилия Омана привели к тому, что обе стороны договорились провести обмен 15 июня 2024 года", - говорится в заявлении, распространенном Оманским информационным агентством.