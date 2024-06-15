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Иран и Швеция при посредничестве Омана договорились об обмене задержанными

Иран и Швеция при посредничестве Омана договорились об обмене задержанными Исламская Республика Иран и Швеция при посредничестве Омана достигли соглашения об обмене задержанными гражданами.
Другие страны
15 июня 2024 г. 16:50
Иран и Швеция при посредничестве Омана договорились об обмене задержанными

Иран и Швеция при посредничестве Омана достигли соглашения об обмене задержанными гражданами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило оманское внешнеполитическое ведомство.

Процедура обмена состоится сегодня в Маскате. "Во исполнение указания султана [Омана] Хайсама бен Тарека откликнуться на просьбу правительств Ирана и Швеции и оказать помощь в урегулировании вопроса о гражданах, задержанных в двух странах, усилия Омана привели к тому, что обе стороны договорились провести обмен 15 июня 2024 года", - говорится в заявлении, распространенном Оманским информационным агентством.

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Версия на азербайджанском языке İran və İsveç məhbusların mübadiləsi barədə razılığa gəlib
Версия на английском языке Iran and Sweden agree on prisoner swap with Oman's mediation

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