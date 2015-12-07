Иран и "шестерка" согласовали проект резолюции МАГАТЭ, закрывающей ядерное досье

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) согласовали проект резолюции к заседанию Совета управляющих МАГАТЭ 15 декабря, которая фактически позволяет закрыть ядерное досье Тегерана и позволяет перейти к фазе имплементации соглашения по ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава российской делегации на заседании Совместной комиссии, постпред РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков по итогам встречи.

"Да, согласовали, он дорабатывается, скоро будет распространен", - сказал он.

Воронков также отметил, что МАГАТЭ будет готовить ежеквартальные доклады о выполнении Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. По его словам, такая процедура закреплена в проекте резолюции.