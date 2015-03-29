Иран и "шестерка" приступили к обсуждению формулировок возможных договоренностей

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ На переговорах "шестерки" с Ираном наступает момент истины - стороны приступили к обсуждению формулировок возможных договоренностей.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил высокопоставленный источник, принимающий участие в переговорах.

"Можно сказать, что наступает момент истины. Стороны приступили к обсуждению формулировок возможных договоренностей. Однако о позитивных результатах можно будет говорить только после завершения переговоров на уровне министров", - сказал он.

По информации источников ТАСС в делегациях, сторонам остается решить несколько ключевых вопроса: о количестве центрифуг для обогащения урана, которое останется у иранской стороны, о судьбе ядерного объекта в Фордо, а также о графике отмены санкций.

В настоящий момент Иран располагает примерно 19 тыс. центрифуг. По имеющейся информации западные участники "шестерки" настаивают на сокращении этого количества как минимум втрое - до 6,3 тыс. Этот вопрос является принципиальным, как для Ирана, так и для западных переговорщиков. Именно от количества центрифуг, по мнению Запада, зависят возможности Ирана по производству обогащенного урана, а соответственно, и скорость, с которой Тегеран будет иметь потенциальную возможность перевести свою ядерную программу на военные рельсы, если такое решение будет принято.

В свою очередь, Иран стремится сохранить в максимальном объеме свой дорогостоящий и наукоемкий парк центрифуг.