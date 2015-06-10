​Иран и "шестерка" начинают очередной раунд переговоров в Вене

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Сегодня делегации Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) начинают в Вене очередной раунд переговоров по ядерной программе ИРИ за три недели до конечной даты выработки итогового соглашения.

Как передает Report, при этом у сторон до сих пор сохраняются принципиальные разногласия по целому ряду вопросов - доступу экспертов к объектам на территории ИРИ, механизму возможного восстановления санкций и реализации экспортного контроля.

Планируется, что в среду в австрийской столице начнут работу эксперты. Координировать их усилия будут заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Хельга Шмид и замглавы МИД Исламской Республики Аббас Арагчи. Полноформатная встреча на уровне политдиректоров состоится 12 июня.