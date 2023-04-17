Иран и Саудовская Аравия откроют посольства в Эр-Рияде и Тегеране до 9 мая

Иран и Саудовская Аравия возобновят работу своих посольств в Эр-Рияде и Тегеране к 9 мая.

Иран и Саудовская Аравия возобновят работу своих посольств в Эр-Рияде и Тегеране к 9 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил директор департамента стран Персидского залива МИД Ирана Алиреза Энаяти в интервью агентству IRNA.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями посольства двух стран вновь откроются до 9 мая", - заявил Энаяти. Он выразил надежду на то, что к тому времени возобновят работу и генеральные консульства в Джидде и Мешхеде.

Энаяти положительно оценил возобновление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией и отметил большой потенциал их взаимодействия в областях обороны и энергетики. Кроме того, по словам директора департамента, на "повестке дня стоят вопросы о встрече министров иностранных дел двух стран" и визите президента исламской республики Эбрахима Раиси в Саудовскую Аравию, Оман и ОАЭ. В то же время он опроверг информацию о том, что Иран приглашен на саммит Лиги арабских государств.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. 6 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в Пекине с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По итогам переговоров было принято совместное заявление. Стороны, в частности, подтвердили ранее достигнутые договоренности об открытии посольств и консульств, намерение провести консультации для расширения сотрудничества, возобновления полетов и упрощения процесса выдачи виз.