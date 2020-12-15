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Иран и "пятерка" начнут готовить встречу министров по ядерной сделке

Иран и "пятерка" начнут готовить встречу министров по ядерной сделке Заседание может пройти до конца 2020 года в онлайн-формате
Другие страны
15 декабря 2020 г. 18:27
Иран и пятерка начнут готовить встречу министров по ядерной сделке

Представители Ирана и "пятерки" международных посредников (Франция, Германия, Великобритания, Россия, Китай) обсудят в среду на виртуальной встрече Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подготовку к министерскому заседанию. Оно может пройти до конца 2020 года также в виртуальном режиме. Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Комиссия в онлайн-формате начнет подготовку к министерскому заседанию, которое в настоящее время планируется до конца года", - отметил источник. Как предполагается, из-за коронавирусных ограничений в мире заседание министров также планируется провести в онлайн-режиме, добавил источник.

Заседание Совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров Ирана и "пятерки" планировалось провести 16 декабря в Вене. Однако оно было перенесено в онлайн-формат. Представители делегаций выступят дистанционно из столиц стран - участниц ядерной сделки. Темой заседания станут вопросы дальнейшей реализации СВПД.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США в 2018 году и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении данного процесса.

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