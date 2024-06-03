Иран и Ливан заявили о необходимости во встрече исламских государств по ситуации в Газе

Продолжение Израилем военной операции в секторе Газа уменьшает шансы на достижение мирного урегулирования в регионе.

Продолжение Израилем военной операции в секторе Газа уменьшает шансы на достижение мирного урегулирования в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили на пресс-конференции в Бейруте и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани и его ливанский коллега Абдалла Бу Хабиб.

"В сложившейся ситуации Иран и Ливан выступают в поддержку инициативы по проведению экстренного совещания стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения положения в секторе Газа", - сказал Кани.

Визит в Бейрут стал первой зарубежной поездкой и.о. главы иранского МИД после гибели 19 мая при крушении вертолета президента Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна. Выступая в Бейруте, Бакери Кани подтвердил "важность обеспечения стабильности и безопасности в Ливане" и подчеркнул, что "Иран заинтересован в прогрессе и процветании ливанского народа".

Со своей стороны, Абдалла Бу Хабиб отметил "совпадение позиций Бейрута и Тегерана в подходах к урегулированию ближневосточных проблем".