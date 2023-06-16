Иран и Куба подписали шесть документов о сотрудничестве в различных сферах

Иран и Куба подписали шесть документов о сотрудничестве в политической, юридической и технологической сферах.

Иран и Куба подписали шесть документов о сотрудничестве в политической, юридической и технологической сферах в рамках в рамках турне по странам Латинской Америки президента Ирана Ибрахима Раиси.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

В рамках визита на Кубу президента Ирана Ибрахим Раиси в саду Дворца Революции с государственной церемонией приветствовал президент Кубы Мигель Диас Канель.

Затем лидеры участвовали в Ирано-кубинском экономическом форуме с участием кубинских и иранских деловых людей.

Подписанные по итогам визита 6 договоренностей направлены на развитие межправительственного сотрудничества, проведение политических консультаций между министерствами иностранных дел, сотрудничество в сфере телекоммуникаций, информационных технологий, биотехнологий и услуг.