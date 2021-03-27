Иран и Китай подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет

Документ будет затрагивать политические и экономические вопросы сотрудничества обеих стран

Иран и Китай подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на срок в 25 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляцию церемонии вел телеканал Press TV.

Соглашение подписали министр иностранных дел Китая Ван И, который находится с визитом в Тегеране, и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В ходе встречи обе стороны договорились расширять двусторонние отношения.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявлял, что документ будет затрагивать политические и экономические вопросы сотрудничества обеих стран. В том числе внимание уделено экономическому сотрудничеству в различных сферах, частному сектору и участию Ирана в инициативе "Один пояс, один путь".