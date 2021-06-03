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Иран и ЦАР лишили права голоса в Генассамблее ООН

Иран и ЦАР лишили права голоса в Генассамблее ООН Иран и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН за неуплату регулярных взносов в бюджет организации в течение двух лет.
Другие страны
3 июня 2021 г. 06:21
Иран и ЦАР лишили права голоса в Генассамблее ООН

Иран и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН за неуплату регулярных взносов в бюджет организации в течение двух лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в письме, направленном генсеком ООН Антониу Гутерришем председателю 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкану Бозкыру.

"В настоящее время пять государств-членов подпадают под правило, действующее в соответствии со статьей 19 Устава ООН", - отмечается в документе. В статье говорится, что "член организации, за которым числится задолженность по уплате организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".

Помимо Ирана и ЦАР, членские взносы не платили Коморские Острова, Сомали и Сан-Томе и Принсипи. Однако в письме генсека ООН подчеркивается, что эти три государства сохранят за собой право голоса в Генассамблее до завершения ее 75-й сессии.

Размер взносов в регулярный бюджет ООН устанавливается исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Генассамблея может разрешить государству - члену ООН участвовать в голосовании, "если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам". Также право голоса автоматически возвращается стране, устранившей задолженность. Согласно письму генсека, для восстановления права голоса Ирану необходимо внести в бюджет организации 16 251 298, ЦАР - 29 395 долларов США.

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