​Иран отказался от доллара в межгосударственных расчетах

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Иран перестает использовать доллар США в межгосударственных расчетах, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Во внешней торговле при заключении контрактов отныне будут использоваться другие валюты, в том числе юань, евро, турецкая лира, российский рубль и южнокорейская вона", - заявил замглавы Центробанка Ирана Голям Али Камьяб.

По его словам, на данный момент Иран изучает возможность заключения двусторонних валютных соглашений со странами об использовании других валют. Заключение подобных соглашений поспособствует развитию торгово-экономических отношений.