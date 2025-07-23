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Иран допускает выход из ДНЯО в случае восстановления Западом санкций

Иран допускает выход из ДНЯО в случае восстановления Западом санкций Иран совершенно точно ответит на возможное восстановление Западом санкций против него, причем не исключается в том числе выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Другие страны
23 июля 2025 г. 19:48
Иран допускает выход из ДНЯО в случае восстановления Западом санкций

Иран совершенно точно ответит на возможное восстановление Западом санкций против него, причем не исключается в том числе выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"По вопросу о snapback (восстановлении санкций - ред.). Я не исключал выхода из ДНЯО, так как это было решение, принятое нашей предыдущей администрацией. Это все еще лежит на столе [переговоров]. Но что еще сделал бы Иран? Это продолжает рассматриваться [руководством в Тегеране]", - отметил он.

"Абсолютно, Иран отреагирует. Ответ точно будет", - подчеркнул замглавы МИД. По его словам, "часть реакции была определена заблаговременно".

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