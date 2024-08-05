Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать

Власти Ирана через Венгрию передали Израилю предупреждение о своих планах об атаке.
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Отмечается, что эту информацию от имени исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери передал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, связавшись напрямую с Кацем.
"Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль... Мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит", - сказал глава внешнеполитического ведомства Израиля.