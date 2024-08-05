Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать

Власти Ирана через Венгрию передали Израилю предупреждение о своих планах об атаке.

Власти Ирана через Венгрию передали Израилю предупреждение о своих планах об атаке.

Как передает Report , об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

Отмечается, что эту информацию от имени исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери передал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, связавшись напрямую с Кацем.

"Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль... Мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит", - сказал глава внешнеполитического ведомства Израиля.