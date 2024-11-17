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Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке

Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке Иран и европейские страны скоро возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе, соблюдение которого оказалось невозможным после одностороннего выхода занимавшего тогда пост пр
Другие страны
17 ноября 2024 г. 03:45
Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке

Иран и европейские страны скоро возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе, соблюдение которого оказалось невозможным после одностороннего выхода занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа из договоренности в 2018 году.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании Ирана..

"Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим", - сказал Арагчи.

"Переговорный процесс по возобновлению СВПД шел несколько лет. Он начался после ухода с поста президента США Трампа в 2021 году. Администрация Джо Байдена выразила заинтересованность вернуться к ядерной сделке. Переговорный процесс продолжался в течение всего периода работы президента Ирана Эбрахима Раиси", - уточнил дипломат.

Раиси трагически погиб в авиакатастрофе в мае 2024 года. После его гибели в Иране прошли внеочередные президентские выборы, в результате которых новым главой исполнительной власти страны стал Масуд Пезешкиан. Новый президент выражал готовность говорить с Западом о восстановлении СВПД, но не приводил конкретных условий для возобновления соглашения.

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