Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке

Иран и европейские страны скоро возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе, соблюдение которого оказалось невозможным после одностороннего выхода занимавшего тогда пост пр

Иран и европейские страны скоро возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе, соблюдение которого оказалось невозможным после одностороннего выхода занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа из договоренности в 2018 году.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании Ирана..

"Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим", - сказал Арагчи.

"Переговорный процесс по возобновлению СВПД шел несколько лет. Он начался после ухода с поста президента США Трампа в 2021 году. Администрация Джо Байдена выразила заинтересованность вернуться к ядерной сделке. Переговорный процесс продолжался в течение всего периода работы президента Ирана Эбрахима Раиси", - уточнил дипломат.

Раиси трагически погиб в авиакатастрофе в мае 2024 года. После его гибели в Иране прошли внеочередные президентские выборы, в результате которых новым главой исполнительной власти страны стал Масуд Пезешкиан. Новый президент выражал готовность говорить с Западом о восстановлении СВПД, но не приводил конкретных условий для возобновления соглашения.