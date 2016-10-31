Иракская армия вошла в Мосул - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Иракская армия вошла в мосульский район Карама.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, военнослужащие впервые вошли в город.

Генерал созданного США отряда борьбы с терроризмом Висем Араджи сказал: "В Мосул вошли... Сейчас в Карама идут бои".

Отметим, что к операции по очистке Мосула от террористов ИГ приступили с 17 октября.

***16:03

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "До вхождения в центр Мосула нам осталось несколько сотен метров".

Как сообщает Report со ссылкой на Hаbеrtürk, об этом заявил командующий иракской армией.

Отмечается, что отряд спецназовцев иракской армии заявил, что войдет в город в ближайшие часы.