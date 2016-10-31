Иракская армия вошла в Мосул - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Иракская армия вошла в мосульский район Карама.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, военнослужащие впервые вошли в город.
Генерал созданного США отряда борьбы с терроризмом Висем Араджи сказал: "В Мосул вошли... Сейчас в Карама идут бои".
Отметим, что к операции по очистке Мосула от террористов ИГ приступили с 17 октября.
***16:03
Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "До вхождения в центр Мосула нам осталось несколько сотен метров".
Как сообщает Report со ссылкой на Hаbеrtürk, об этом заявил командующий иракской армией.
Отмечается, что отряд спецназовцев иракской армии заявил, что войдет в город в ближайшие часы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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