Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. Всех их обвиняют в участии в террористической группировке «Исламское государство». Других деталей телеканал пока не приводит. В апреле центральный уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.