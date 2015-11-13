Иракский Синджар перешел под контроль курдов

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Бойцам курдских вооруженных формирований удалось восстановить контроль за стратегически важным городом Синджар на севере Ирака, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Я здесь, чтобы объявить об освобождении Синджара", - заявил лидер иракских курдов Массуд Барзани.

Курды сейчас осматривают город и двигаются по середине проезжей части, опасаясь возможных мин на обочине дорог.

Наступление на Синджар началось накануне в 7 часов утра по местному времени. В операции принимали участие около 7,5 тысяч бойцов при поддержке авиации военной коалиции во главе с США.