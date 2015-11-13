 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иракский Синджар перешел под контроль курдов

    В операции принимали участие около 7,5 тысяч бойцов

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Бойцам курдских вооруженных формирований удалось восстановить контроль за стратегически важным городом Синджар на севере Ирака, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Я здесь, чтобы объявить об освобождении Синджара", - заявил лидер иракских курдов Массуд Барзани.

    Курды сейчас осматривают город и двигаются по середине проезжей части, опасаясь возможных мин на обочине дорог.

    Наступление на Синджар началось накануне в 7 часов утра по местному времени. В операции принимали участие около 7,5 тысяч бойцов при поддержке авиации военной коалиции во главе с США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi