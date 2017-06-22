Иракский премьер назвал подрыв мечети ан-Нури в Мосуле признанием ИГИЛ своего поражения

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Взрыв соборной мечети ан-Нури в Мосуле означает признание "Исламским государством" поражения.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абади.

«Подрыв минарета аль-Хадба и мечети ан-Нури представляют собой формальное признание поражения» Исламским государством, подчеркнул премьер.

Мечеть была построена в XIII веке и неоднократно перестраивалась. В 2014 году Абу Бакр аль-Багдади именно здесь провозгласил создание «халифата».