Иракский поселок Башика очищен от террористов

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Иракский поселок Башика очищен от террористической группировки ИГ.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, активное участие в операции по очистке поселка от террористов приняли вооруженные группировки курдской автономии на севере Ирака.

Отмечается, что группа боевиков ИГ скрывается в одном из домов в поселке. В результате операции обезврежены 13 террористов.

Сейчас осуществляется процесс разминирования Башики.

Поселок расположен в 20 км от города Мосул. Башика перешел под контроль ИГ в 2014 году.

Напомним, что недалеко от этой территории расположена турецкая военная база. Турецкие военнослужащие инструктируют местное население и курдских боевиков на севере Ирака для борьбы с террористами.