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    Иракский поселок Башика очищен от террористов

    Сейчас осуществляется процесс разминирования Башики

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Иракский поселок Башика очищен от террористической группировки ИГ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, активное участие в операции по очистке поселка от террористов приняли вооруженные группировки курдской автономии на севере Ирака.    

    Отмечается, что группа боевиков ИГ скрывается в одном из домов в поселке. В результате операции обезврежены 13 террористов. 

    Сейчас осуществляется процесс разминирования Башики. 

    Поселок расположен в 20 км от города Мосул. Башика перешел под контроль ИГ в 2014 году. 

    Напомним, что недалеко от этой территории расположена турецкая военная база. Турецкие военнослужащие инструктируют местное население и курдских боевиков на севере Ирака для борьбы с террористами. 

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