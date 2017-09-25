Иракский парламент принял решение о размещении военнослужащих в Керкуке

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Ирака принял решение о размещении военных сил в Керкуке.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTürk, об этом на проведенной 25 сентября пресс-конференции заявил председатель комитета безопасности и обороны иракского парламента Хаким Замили.

"Парламент принял решение о передаче нефтяных скважин в Керкуке под контроль центральной власти и отстранении от должности проголосовавших на "референдуме" госчиновников", - подчеркнул он.

В целях обеспечения безопасности граждан, парламент принял решение о введении правительством военных сил не только в Керкук, но и в другие спорные регионы: "Парламентом также принято решение о закрытии всех контролируемых местным правительством погранично-пропускных пунктов на севере Ирака".