Иракский парламент предоставил премьер-министру полномочия, позволяющие отправлять военнослужащих в Киркук

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Иракский парламент предоставил премьер-министру Хейдару аль-Ибади полномочия, позволяющие отправлять военнослужащих в Киркук.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, соответствующее решение было принято парламентом страны 27 сентября.

Касаясь прошедшего по инициативе местного правительства "референдума" на севере Ирака, Хейдар аль-Ибади сказал: "Референдум" следует аннулировать и приступить к переговорам в рамках Конституции".