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    Иракский парламент предоставил премьер-министру полномочия, позволяющие отправлять военнослужащих в Киркук

    Хейдар аль-Ибади: Референдум следует аннулировать и приступить к переговорам в рамках Конституции

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Иракский парламент предоставил премьер-министру Хейдару аль-Ибади полномочия, позволяющие отправлять военнослужащих в Киркук.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, соответствующее решение было принято парламентом страны 27 сентября.

    Касаясь прошедшего по инициативе местного правительства "референдума" на севере Ирака, Хейдар аль-Ибади сказал: "Референдум" следует аннулировать и приступить к переговорам в рамках Конституции". 

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