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Иракский Курдистан приостановил работу своего представительства в Швеции

Иракский Курдистан приостановил работу своего представительства в Швеции Региональное правительство Иракского Курдистана объявило о приостановке работы своего представительства в Швеции в знак протеста против акта сожжения Корана.
Другие страны
21 июля 2023 г. 05:31
Иракский Курдистан приостановил работу своего представительства в Швеции

Региональное правительство Иракского Курдистана объявило о приостановке работы своего представительства в Швеции в знак протеста против акта сожжения Корана.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Shafaq News заявление правительства автономного региона.

"Мы приняли решение приостановить работу представительства Курдистана в Швеции в связи с осквернением Корана", - говорится в документе.

Напомним, что правительство Ирака решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме.

Шведские власти ранее дали разрешение на проведение 20 июля в Стокгольме акции, в ходе которой ее организаторы намеревались сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака.

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