Иракский Курдистан приостановил работу своего представительства в Швеции

Региональное правительство Иракского Курдистана объявило о приостановке работы своего представительства в Швеции в знак протеста против акта сожжения Корана.

Региональное правительство Иракского Курдистана объявило о приостановке работы своего представительства в Швеции в знак протеста против акта сожжения Корана.

Как передает Report , об этом сообщил информационный портал Shafaq News заявление правительства автономного региона.

"Мы приняли решение приостановить работу представительства Курдистана в Швеции в связи с осквернением Корана", - говорится в документе.

Напомним, что правительство Ирака решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме.

Шведские власти ранее дали разрешение на проведение 20 июля в Стокгольме акции, в ходе которой ее организаторы намеревались сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака.