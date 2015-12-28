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    Иракский Эр-Рамади освобожден от ИГ

    Иракские ВС подняли флаг Ирака над правительственным комплексом в Анбаре

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Иракская армия заявила о полном освобождении города Эр-Рамади от боевиков "Исламского государства" (ИГ). 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ВС Ирака.

    "Город Эр-Рамади был освобожден, иракские ВС подняли флаг Ирака над правительственным комплексом в Анбаре. При помощи Аллаха мы освободим оставшиеся захваченные города", - говорится в заявлении армии.

    Вооруженные силы Ирака начали наступательную операцию по освобождению центра Эр-Рамади. Поддержку им оказывали ВВС, бойцы народного ополчения и авиация международной коалиции во главе с США. Эр-Рамади был захвачен боевиками ИГ в мае этого года.

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