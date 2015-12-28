Иракский Эр-Рамади освобожден от ИГ

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Иракская армия заявила о полном освобождении города Эр-Рамади от боевиков "Исламского государства" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ВС Ирака.

"Город Эр-Рамади был освобожден, иракские ВС подняли флаг Ирака над правительственным комплексом в Анбаре. При помощи Аллаха мы освободим оставшиеся захваченные города", - говорится в заявлении армии.

Вооруженные силы Ирака начали наступательную операцию по освобождению центра Эр-Рамади. Поддержку им оказывали ВВС, бойцы народного ополчения и авиация международной коалиции во главе с США. Эр-Рамади был захвачен боевиками ИГ в мае этого года.