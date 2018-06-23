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    Иракские ВВС уничтожили в Сирии 45 боевиков ИГ

    Среди убитых- военные командиры и руководители пропаганды группировки© РИА Новости

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Иракские ВВС ликвидировали не менее 45 террористов ИГ на территории соседней Сирии в результате авиаударов, в том числе убит ряд командиров группировки.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование иракских вооруженных сил.

    "Удар нанесен по собранию командиров ИГ в трех укрытиях группировки… в районе Хаджин в Сирии, в результате чего, по информации разведки, уничтожены полностью атакованные цели и убиты 45 террористов", - сообщило иракское командование.

    Как отметили силовики, среди убитых - военные командиры и руководители пропаганды группировки, а также, как выразились военные, "почтальон (главаря ИГ) преступника Абу Бакра аль-Багдади" и руководитель полицейских органов группировки.

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