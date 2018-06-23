Иракские ВВС уничтожили в Сирии 45 боевиков ИГ

© РИА Новости

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Иракские ВВС ликвидировали не менее 45 террористов ИГ на территории соседней Сирии в результате авиаударов, в том числе убит ряд командиров группировки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование иракских вооруженных сил.

"Удар нанесен по собранию командиров ИГ в трех укрытиях группировки… в районе Хаджин в Сирии, в результате чего, по информации разведки, уничтожены полностью атакованные цели и убиты 45 террористов", - сообщило иракское командование.

Как отметили силовики, среди убитых - военные командиры и руководители пропаганды группировки, а также, как выразились военные, "почтальон (главаря ИГ) преступника Абу Бакра аль-Багдади" и руководитель полицейских органов группировки.