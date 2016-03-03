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    ​Иракские ВВС уничтожили командира ИГ в провинции Анбар

    Авиаудар был произведен в городе Карма к северу от района Субхаят

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ ВВС Ирака ликвидировали террориста, командовавшего группировкой "Исламское государство"  в районе Субхаят провинции Анбар, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Иракская армия ведет активные боевые действия против террористов в провинции Анбар при поддержке ВВС, бойцов народного ополчения и авиации международной коалиции во главе с США. Контроль над большей частью столицы провинции — города Эр-Рамади — был восстановлен в декабре 2015 года.

    Как передал телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление командования, убитого террориста звали Рияд Ахмед Иса аль-Халифауи. Авиаудар был произведен в городе Карма к северу от района Субхаят после обработки данных национального разведывательного агентства.

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