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    ​Иракские ВВС уничтожили 7 лидеров ИГ

    В число убитых попал террорист, отвечавший за разведку и безопасность в организации

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Иракские ВВС ракетно-бомбовым ударом уничтожили семь лидеров террористической группировки ИГ.

    В число убитых попал террорист, отвечавший за разведку и безопасность в организации. Как передает Report, об этом, сообщает информбюро совместного командования иракских силовых ведомств.

    По данным бюро, ликвидация радикалов произошла на западе провинции Анбар, на самой границе с Сирией.

    В число уничтоженных боевиков попали ближайший помощник лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, главари крупных отрядов группировки, действующих в Ираке и Сирии, а также руководитель шариатского суда в провинции Евфрат.

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