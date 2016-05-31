​Иракские ВВС уничтожили 7 лидеров ИГ

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Иракские ВВС ракетно-бомбовым ударом уничтожили семь лидеров террористической группировки ИГ.

В число убитых попал террорист, отвечавший за разведку и безопасность в организации. Как передает Report, об этом, сообщает информбюро совместного командования иракских силовых ведомств.

По данным бюро, ликвидация радикалов произошла на западе провинции Анбар, на самой границе с Сирией.

В число уничтоженных боевиков попали ближайший помощник лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, главари крупных отрядов группировки, действующих в Ираке и Сирии, а также руководитель шариатского суда в провинции Евфрат.