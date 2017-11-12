Иракские войска вышли на границу с Сирией, освободив район Эр-Румана от ИГИЛ

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Правительственные силы Ирака вышли к границе с Сирией на западе провинции Анбар, освободив крупный район Эр-Румана от боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу один из командующих операцией против экстремистов генерал Абдель Амир Рашид Яралла.

"Части 7-й пехотной дивизии и 8-й мотострелковой дивизии при поддержке местных племен пересекли реку Евфрат, взяли под контроль соединяющий ее берега мост и полностью освободили район Эр-Румана, - приводит его слова телеканал "Ас-Сумария". - Войска также заняли девять деревень, вышли на ирако-сирийскую границу и продолжают двигаться вперед".

Ранее в субботу правительственные войска начали операцию по освобождению расположенного в Анбаре вблизи границы с Сирией город Рава - последнего оплота ИГИЛ в стране. 3 ноября армия освободила находящийся на границе в 40 км западнее от него населенный пункт Эль-Каим.