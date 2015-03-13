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    ​Иракские войска наступают на центр Тикрита

    Большая часть города уже находится в руках иракских проправительственных сил

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Иракские войска и шиитские вооруженные формирования продолжают теснить боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в районе Тикрита.

    Как передает Report со ссылкой на ББС, большая часть города уже находится в руках иракских проправительственных сил, но движение к центру города замедлилось из-за большого количества засад и мин.

    ИГИЛ удерживает, как минимум, четыре района, включая дворцовый комплекс, ставший их штабом.

    По некоторым данным, сейчас в Тикрите может оставаться всего полторы сотни боевиков.

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