 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иракские военные вытеснили боевиков ИГ с территории к востоку от Рамади

    Боевики были вытеснены из города Хусайба аль-Шаркиа

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Иракские военные вновь взяли под свой контроль часть территории, ранее захваченной боевиками «Исламского государства», передает Report со ссылкой на «Газета.Ru».

    Как отмечается, боевики были вытеснены из города Хусайба аль-Шаркиа, который находится в 10 км к востоку от города Рамади.

    Ранее стало известно, что террористическая организация «Исламское государство» захватила в Ираке ключевой район на границе с Сирией.

    «Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi