Иракские военные вытеснили боевиков ИГ с территории к востоку от Рамади

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Иракские военные вновь взяли под свой контроль часть территории, ранее захваченной боевиками «Исламского государства», передает Report со ссылкой на «Газета.Ru».

Как отмечается, боевики были вытеснены из города Хусайба аль-Шаркиа, который находится в 10 км к востоку от города Рамади.

Ранее стало известно, что террористическая организация «Исламское государство» захватила в Ираке ключевой район на границе с Сирией.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.