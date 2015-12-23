Иракские военные выбили боевиков ИГИЛ из нескольких кварталов в Рамади

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Иракские военные при поддержке сотрудников полиции и суннитских ополченцев сумели выбить террористов ИГИЛ из нескольких кварталов в центре города Рамади, сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в силах безопасности Ирака, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

В частности, военным удалось освободить кварталы Аль-Бакр и Аль-Дубат в центральной части Рамади, а также - южный квартал Аль-Арамель.

В ходе боев в этих трех кварталах убиты 35 террористов, а еще 14 взяты под стражу.

Кроме того, бойцы иракской армии освободили от ИГИЛ обширную зону в северной части города: там в боях погибли 18 боевиков и 10 участников контртеррористической операции.

В течение вторника террористы утратили контроль и над стратегически важным мостом на юге Рамади, потеряв убитыми 14 человек. Потери иракских сил безопасности составили пять человек.