Иракские военные впервые в ходе операции в Мосуле вышли к берегу реки Тигр

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Иракские военные из элитных отрядов антитеррора впервые в рамках операции в Мосуле вышли к берегу реки Тигр, разделяющей город на две половины.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель военных.

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от группировки ИГИЛ продолжается при поддержке США с октября 2016 года. Военным удалось захватить ряд кварталов в восточной части города — на левом берегу Тигра, западная часть пока остается в руках террористов.

Как сообщил представитель сил антитеррора Сабах ан-Нуман агентству Рейтер, военные по результатам боев в воскресенье вышли к одному из разрушенных мостов через Тигр, соединявших восточный Мосул с западным.