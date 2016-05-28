Иракские военные уничтожили 80 боевиков ИГ к западу от Эль-Фаллуджи

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Иракские военные уничтожили не менее 80 боевиков группировки "Исламское государство" в ходе наступления в районе Эль-Халдия к западу от Эль-Фаллуджи.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Almada Press со ссылкой на местного чиновника.

Иракские военные в понедельник начали операцию по освобождению Эль-Фаллуджи, захваченной ИГ в 2014 году.

Как объяснил агентству глава совета Эль-Халдии Али Дауд, военные продвигаются здесь, чтобы выйти к северо-западным окрестностям Эль-Фаллуджи.

"Совместные силы смогли в боях по зачистке Эль-Халдии ликвидировать 80 боевиков ИГ, среди них арабы и иностранцы, а также уничтожить несколько секретных туннелей, которые они использовали", - сообщил он.