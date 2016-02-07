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    Иракские военные предложили обнести Багдад стеной

    Против такого решения выступил премьер-министр страны Хайдер аль-Абади

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Генштаб Ирака заявил о подготовке строительства бетонной стены вокруг Багдада, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

    Военные не привели дальнейших деталей. Против такого решения выступил премьер-министр страны Хайдер аль-Абади.

    «Багдад – столица всех иракцев. Не может быть никакой стены или забора, которая бы не пускала туда граждан», — говорится в заявлении премьера.

    Предложение военных связано с деятельностью группировки «Исламское государство», запрещенной в ряде стран, в том числе в России. Джихадисты взяли ответственность за ряд терактов в Багдаде в последние месяцы.

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