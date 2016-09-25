Иракские военные отразили атаку ИГ на город Хит и убили 40 террористов

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Иракские военные отразили атаку группировки "Исламское государство" (ИГ) на город Хит на западе страны, уничтожив 40 террористов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на военачальника.

"ИГ атаковала город Хит, обстреляла район ракетами, минами и из другого оружия. Самолеты коалиции, национальные ВВС и артиллерия отразили атаку, уничтожив 40 боевиков ИГ", — сообщил каналу генерал-майор Касем аль-Мохаммади.

Мэр города заявил, что ситуация находится под контролем, отмечает канал.