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    Иракские военные освободили от ИГ большую часть Талль-Афара

    Над зданием цитадели в центре города водружен флаг страны© Sputnik

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Иракские военные из отрядов антитеррора полностью освободили район цитадели в центре Талль-Афара от боевиков ИГ и подняли над зданием флаг страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Город является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула. Операция ведется с 20 августа.

    "Силы антитеррора освободили район цитадели и садов Талль-Афара и подняли иракский флаг над зданием цитадели", - цитирует коммюнике иракской армии командующего Абдель-Амира Яраллу.

    Военные рассчитывают завершить действия в Талль-Афаре к празднику Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) 1 сентября.

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