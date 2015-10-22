​Иракские военные нашли тела 365 боевиков ИГИЛ в городе Байджи

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Иракские военные обнаружили тела 365 боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в освобожденном от террористов городе Байджи.
Как передает Report, останки были погребены в 19 могилах, передает РИА Новости.
На данный момент неизвестно, когда тела были захоронены и каким образом армия Ирака идентифицировала их как боевиков ИГИЛ.
Вооруженные силы Ирака полностью освободили город Байджи, а также город Ас-Сайния, деревни Шавиш и Аль-Ханаши в провинции Салах-эд-Дин на севере страны. Иракские военные продолжают масштабные военные операции против ИГИЛ в ряде районов страны.
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