​Иракские военные нашли тела 365 боевиков ИГИЛ в городе Байджи

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Иракские военные обнаружили тела 365 боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в освобожденном от террористов городе Байджи.

Как передает Report, останки были погребены в 19 могилах, передает РИА Новости.

На данный момент неизвестно, когда тела были захоронены и каким образом армия Ирака идентифицировала их как боевиков ИГИЛ.

Вооруженные силы Ирака полностью освободили город Байджи, а также город Ас-Сайния, деревни Шавиш и Аль-Ханаши в провинции Салах-эд-Дин на севере страны. Иракские военные продолжают масштабные военные операции против ИГИЛ в ряде районов страны.