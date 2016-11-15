Иракские власти намерены восстановить Мосул в два этапа

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Министерство планирования Ирака разработало план восстановления города Мосул на севере страны после его освобождения от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель министерства Абдель Захра аль-Хандави.

"Министерство подготовило предварительный план восстановления Мосула и других районов, освобожденных от власти боевиков "Исламского государства", - сказал А.аль-Хандави.

По его словам, первый этап продлится от месяца до полугода. За это время планируется восстановить основную инфраструктуру города: водо- и электроснабжение, систему здравоохранения и уборку жилых районов, чтобы туда могли вернуться семьи беженцев.

Второй этап, как отметил представитель министерства, включает реализацию стратегических проектов, связанных с восстановлением дорог, связи, строительством школ. Он указал, что выполнять эти проекты будут международные компании, которые специализируются в этих областях.