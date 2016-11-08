Иракские солдаты обнаружили массовое захоронение к югу от Мосула

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Массовое захоронение, в котором находилось 100 тел, обнаружено к югу от Мосула.

Как передает Report, об этом сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на командование иракской армией.

По их информации, захоронение обнаружено на территории Института сельского хозяйства города Хаммам эль-Алиля, освобожденного ранее от боевиков террористической группировки ИГИЛ.

"Банды боевиков ИГИЛ продолжают совершать преступления против наших людей", - цитируют СМИ заявление иракского командования.