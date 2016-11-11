Иракские силы безопасности обнаружили в Мосуле подземную тюрьму с 950 пленными

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Иракские силы безопасности обнаружили подземную тюрьму в одном из районов захваченного боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) города Мосул, в которой находились более 950 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В прошлый понедельник, 7 ноября, силы безопасности Ирака, по имеющимся сведениям, обнаружили в подрайоне Мосула Шура подземную тюрьму, в которой находился 961 человек, все они - сунниты, многие из них - бывшие офицеры сил безопасности Ирака, либо же члены Исламской партии Ирака", - говорится в заявлении Управления по делам беженцев (УВКБ ООН).

"Люди в тюрьме, камеры в которой, по сообщениям, размерами один метр на 0,5 метра, имели признаки пыток и истощения", - отмечается в заявлении.