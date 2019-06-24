Иракские силовики уничтожили десять тоннелей террористов вблизи Мосула

Иракские вооруженные силы при поддержке международной коалиции провели операцию по уничтожению 10 подземных тоннелей к юго-западу от Мосула.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается в заявлении командования объединенных сил Ирака.

Согласно информации, в результате операции были ликвидированы несколько боевиков, в том числе сожжены склады боевиков.

"Бойцы отдела по борьбе с терроризмом из второго командования спецопераций выполнили при поддержке самолетов иракской армии и самолетов международной коалиции спецоперацию, которая длилась двое суток с 21 по 23 июня текущего месяца. Целью являлось пресечение бегства террористических банд "Исламского государства" к югу от района Аль-Хадер до района Аль-Сайния к юго-западу от Мосула", - написано в заявлении.

Иракские силовики утверждают, что в результате проведенной масштабной операции был ликвидирован путь снабжения террористов между Аль-Хадер, Аль-Сайния и окрестными районами.