Иракские силовики уничтожили 25 боевиков на севере страны

Иракские силовики уничтожили 25 боевиков в районе Махмур в провинции Нейнава на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает пресс-служба иракских органов безопасности.

"Управление по борьбе с терроризмом в координации с авиацией международной коалиции, совершив десантирование к югу Махмура… ликвидировало 25 террористов, а также уничтожило девять тоннелей и тренировочную базу", - говорится в заявлении пресс-службы в Facebook.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли, 44 пострадали в результате столкновений в иракской столице Багдаде.