Иракские силовики при поддержке авиации ликвидировали девять террористов

Иракские подразделения по борьбе с терроризмом при поддержке авиации международной коалиции ликвидировали оплот террористов на севере страны, уничтожив девять боевиков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг пресс-служба иракских органов безопасности.

"Органы по борьбе с терроризмом при поддержке иракских ВВС и авиации международной коалиции ликвидировали оплот террористической группировки "Исламское государство" в районе Вади Абу Ханаджир, где укрывалась террористическая группа численностью 9 человек", - уточняется в сообщении.По данным органов безопасности, группировка действовала в городе Киркук, расположенном в нескольких десятках километров от района Вади Абу Ханаджир. Члены банды занимались подготовкой терактов, целью которых становились гражданские объекты. В ходе операции "обнаружена сумка с 20 телефонами, подключенными к взрывным устройствам", - говорится в сообщении.